Необходимо разработать логотип для компании. сфера - IP-телефония нужно 3 варианта (концептуально разных) из трех мы выбираем один для доработки.
Логотип и разработка фирменного стиля компании.
Нужен логотип к сервису удаленной торговле (интернет-магазин) не продуктовых товаров повседневного спроса (товары для мам, домохозяек, бытовая химия).
от Вас портфолио, цена, сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется разработка дизайна логотипа компании СООО«Гравитех». Компания является крупным импортером высококачественной бытовой техники в Беларусь. Желательные цвета логотипа – синий и белый. Логотип должен показывать высокий уровень компании, вызывать ассоциации ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать личный логотип парикмахера-стилиста. ТЗ с примерами и зарисовками в прикрепленном документе. Приветствуется собственное видение :) Исполнитель должен быть знаком с данной индустрией (желательно девушка). Дополнительно сформировать визитку. Подробнее в ТЗ.Завершен9 лет назад
- $5
Требуется создание логотипа для компании-производителя продуктов питания. От исполнителя - предоставление трех вариантов логотипа на согласование, далее доработка одного из них по требованиям заказчика. Очень сжатые сроки исполнения.Завершен9 лет назад
- $3
Задание очень простое- нужно отрисовать логотип, круг, как на картинке под цифрой 18, и под ним надпись SLN, шрифт прилагаю. http://www.fonts-online.ru/font/HelveticaNeueCyr-UltraLightЗакрыт9 лет назад
Нужен универсальный логотип который можно видоизменять под конкретный вид туризма, водный(байдарки), велотуризм, пеший и т.д. После этого нужна визитка с этим логотипом.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт9 лет назад