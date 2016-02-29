Логотип и разработка фирменного стиля компании.

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Закрыт25 заявок207 просмотров

Нужен логотип к сервису удаленной торговле (интернет-магазин) не продуктовых товаров повседневного спроса (товары для мам, домохозяек, бытовая химия).

от Вас портфолио, цена, сроки.

9 лет назад
Ivershina
Виталий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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