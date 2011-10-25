Здравствуйте! Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно. Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина) ТЗ - ...
Логотип и товарный знак
Логотип и товарный знак (он же клеймо)
для художника-ювелира.
Торговая марка - Ferdinand Katz (Фердинанд Кац).
Вариант, который латиницей.
Логотип - что-то неформальное, нетяжелое, возможно (но не обязательно) рукописно-каллиграфическое.
Товарный знак должен быть простым и компактным.
Примеры ювелирных работ прилагаются.
Шлите варианты в любом растровом или векторном формате, разберемся.
Выберем и заплатим.
В дальнейшем планируется разработка фирменного стиля и сайт, но это уже отдельная история.
Победитель конкурса
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