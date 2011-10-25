Логотип и товарный знак

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен60 заявок7580 просмотров
#1$150

Логотип и товарный знак (он же клеймо)

для художника-ювелира.

Торговая марка - Ferdinand Katz (Фердинанд Кац).

Вариант, который латиницей.

Логотип - что-то неформальное, нетяжелое, возможно (но не обязательно) рукописно-каллиграфическое.

Товарный знак должен быть простым и компактным.

Примеры ювелирных работ прилагаются.

Шлите варианты в любом растровом или векторном формате, разберемся.

Выберем и заплатим.

В дальнейшем планируется разработка фирменного стиля и сайт, но это уже отдельная история.

14 лет назад
MaximGl
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

AXAB
68 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1
Долго и зверски мучал, он добросовестно мучался. Вымучили чтото.
Уникальный заказчик. Давно я так не веселился... Редкий сплав знаний, требований и полной свободы...

Заявки фрилансеров

AXAB
68 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1