Логотип интернет магазин женской одежды RI&GI

Есть два почти одинаковых логотипа в Кореле. Но хочется что-то среднее. Также нужно создать в кореле второй точно такой же логотип, но с другим текстом, то есть текст просто поменять. Пожалуйста, ваши предложения. UPD: Мы оценили ...
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Добрый день. Меня зовут Рушан Ибрагимов, Жену Гульназ Ибрагимова. Отсюда название RI&GI.Логотип нужеy для интернет магазина женской одежды и аксессуаров. Логотип должен состоять из рисунка+название. Шрифт название должен быть не классическим. Интересным. Должен сочетаться с рисунком. Знак & должен быть выделен другим цветом. Например красным.
+дизайн пакетов
Бюджет готов обсудить.
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