Логотип компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка99 просмотров

разработка логотипа компании, наклеек, визиток, фирменного стиля

11 лет назад
Biscotto
Олег 
54 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Хотел бы отметить работу Галины, я очень доволен исполнением своего заказа. Галина разработала логотип для моей компании на основе моего видения и предпочтений, добавив невероятный стиль и гармонию исполнения. Получилось, все именно так, как я и представлялось. Мне очень понравились контактность, гибкость и оперативность этого дизайнера, и особенно чувство стиля, а также цветовая гамма. Сотрудничество с этим дизайнером было легким, комфортным и продуктивным, т.к. она оперативно реагировала на комментарии, полученные от меня в ходе промежуточных одобрений. По следующим проектам обязательно буду сотрудничать с Галиной, и, конечно, рекомендовать ее всем моим друзьям.
Шикарный талантливый заказчик, общаться было одно удовольствие, наверное это и было залогом отличного результата по логотипу) Оплата без проблем, будем работать дальше, вот бы еще ваши бискотти попробовать)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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