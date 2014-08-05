Логотип компании

Хотел бы отметить работу Галины, я очень доволен исполнением своего заказа. Галина разработала логотип для моей компании на основе моего видения и предпочтений, добавив невероятный стиль и гармонию исполнения. Получилось, все именно так, как я и представлялось. Мне очень понравились контактность, гибкость и оперативность этого дизайнера, и особенно чувство стиля, а также цветовая гамма. Сотрудничество с этим дизайнером было легким, комфортным и продуктивным, т.к. она оперативно реагировала на комментарии, полученные от меня в ходе промежуточных одобрений. По следующим проектам обязательно буду сотрудничать с Галиной, и, конечно, рекомендовать ее всем моим друзьям.