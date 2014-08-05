Логотип для компании, занимающейся ремонтом компрессоров. Логотип должен быть солидным, вызывающим доверие к ремонту как таковому и компании. Цвета логотипа: зеленый и оранжево-персиковый. название фирмы Novtim главный партнер (70% всех компрессоров ...
Логотип компании
разработка логотипа компании, наклеек, визиток, фирменного стиля
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