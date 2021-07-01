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Закрыт34 заявки792 просмотра

Добрий день! Потрібен логотип для нової компанії ТОВ Техноспейсінжинірінг. Компанія займається встановкою та сервісом обладнання для ферм великої рогатої худоби.

4 года назад
BizartLTD
Юлия 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дима
 
24 года
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Влад
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вероника
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Лариса
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Мирослав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эркинов
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислава
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
78 отзывов
4 года назад
Роберт
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
455 отзывов
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
201 отзыв
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
#1
Логотипы и Знаки
Ярослав
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
4 года назад
Даниела
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
113 отзывов
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
257 отзывов
4 года назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Ярослава
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
9 часов назад
74 отзыва
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
4 года назад
Денис
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
123 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
66 отзывов
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