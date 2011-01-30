Логотип магазина автозвука

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт25 заявок368 просмотров

Здравствуйте

нам нужно лого для интернет магазина эксклюзивного автозвука

название компании Yellow Board

нужно сегодня

ваши цены?

14 лет назад
design-vl
Серега 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

gEN_86
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

gEN_86
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для магазинов по продаже профилей

    $60

    Здравствуйте! Логотип для магазинов по продаже напольных профилей. Название - "Якiсний профiль". Основной товар - плинтусы. Гармоничное присутствие плинтуса на логотипе приветствуется, хотя не обязательно. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно нужен логотип

    $50

    Всем здрасте! Срочно ищу исполнителя на создание логотипа, придумывать ничего не нужно! Есть логотип тут (afkcom.ru) его нужно сделать обьемным и стеклянным без фона (желательно) и повторюсь ничего нового придумывать не надо! icq для связи ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо переделать логотип

    $25

    Необходимо подготовить логотип «Отчий дом». В приложенном файле есть сам лого и пример стиля в котором он должен быть выполнен. Пожелания по логотипу: в центре должен быть терем в старорусском стиле, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для магазина авторских работ

    $65

    О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские. Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660 Старый сайт: http://nnpodarki.ru ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип - Муравей

    $100

    Необходимо разработать логотип IT компании по созданию и продвижению сайтов. В лого должен быть МУРАВЕЙ. Использовать 2 цвета, похожих на этот набор в RGB: #a03900 #551e00 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип для сайта компании.

    $50

    Добрый день коллеги. Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип. Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта. Какие требования к лого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип (аватар группы)

    $50

    Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара. Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится. Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип + визитка

    Доброго дня! требуется разработать логотип и визитку. компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD С уважением, Сергей Клинг

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад