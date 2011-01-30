Здравствуйте! Логотип для магазинов по продаже напольных профилей. Название - "Якiсний профiль". Основной товар - плинтусы. Гармоничное присутствие плинтуса на логотипе приветствуется, хотя не обязательно. ...
Логотип магазина автозвука
Здравствуйте
нам нужно лого для интернет магазина эксклюзивного автозвука
название компании Yellow Board
нужно сегодня
ваши цены?
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Всем здрасте! Срочно ищу исполнителя на создание логотипа, придумывать ничего не нужно! Есть логотип тут (afkcom.ru) его нужно сделать обьемным и стеклянным без фона (желательно) и повторюсь ничего нового придумывать не надо! icq для связи ...Закрыт14 лет назад
Есть фотография логотипа-герба школы, необходимо его отрисовать.Завершен14 лет назад
- $25
Необходимо подготовить логотип «Отчий дом». В приложенном файле есть сам лого и пример стиля в котором он должен быть выполнен. Пожелания по логотипу: в центре должен быть терем в старорусском стиле, ...Завершен14 лет назад
Требуется разработать логотип и визитку.Завершен14 лет назад
- $65
О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские. Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660 Старый сайт: http://nnpodarki.ru ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип IT компании по созданию и продвижению сайтов. В лого должен быть МУРАВЕЙ. Использовать 2 цвета, похожих на этот набор в RGB: #a03900 #551e00 ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день коллеги. Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип. Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта. Какие требования к лого ...Завершен14 лет назад
- $50
Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара. Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится. Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня! требуется разработать логотип и визитку. компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD С уважением, Сергей КлингЗакрыт14 лет назад