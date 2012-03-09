Логотип медиахолдинга

Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Требуется разработать логотип/шапку для интернет магазина «Минерал Маркет». Интернет магазин занимается продажей всех полудрагоценных камней. Удачи в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим логотип, объединяющий три медиа платформы, составляющие Западную Информационную Корпорацию ZIK:
Информационный портал ( работает с 2004 года zik.ua) слоган : сила информации
Телеканал ZIK (в эфире с 2010 года tv.zik.ua) слоган: Твоебачення. Провокативный, актуальный, близкий.
Газета ZIK ( издается с 2012 года) . Газета в формате ZIK.
Вид трех логотипов – прилагается. Учесть необходимость использования логотипа на телеэкране.
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