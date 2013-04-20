Сайт: fullboard info ТЗ: создать лого, диз, типографику, отражающие серьезность, доступность и масштабность предоставляемой сайтом информации. Страницы: Главная, категория, подкатегория, пост с изображениями и видео. Стиль: ...
Логотип мониторинговой компании
Необходим логотип компании оказывающей услуги по защите имущества с помощью технических средств. Название компании ООО "Центр охраны и мониторинга "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД". Логотип должен быть простой но креативный, без банальщины (здания, щиты, мечи и т.д.), удобный для размещения на автотранспорте, форме сотрудников и т.д.
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