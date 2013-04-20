Логотип мониторинговой компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки135 просмотров

Необходим логотип компании оказывающей услуги по защите имущества с помощью технических средств. Название компании ООО "Центр охраны и мониторинга "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД". Логотип должен быть простой но креативный, без банальщины (здания, щиты, мечи и т.д.), удобный для размещения на автотранспорте, форме сотрудников и т.д.

12 лет назад
Diguard
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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