Логотип мониторинговой компании

Нужна разработка интересного и с идеей логотипа благотворительного фонда Сharitory (Територия добра, територия благотворительности) который сейчас в процессе регистрации. Фонд будет заниматься помощью больным и не больным детям. К логотипу не нужно добавлять никаких слоганов. ...