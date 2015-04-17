Логотип на тему авто-спецтехники

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Завершен11 заявок197 просмотров

Прилагается техзадание на логотип.

Просьба указывайте свой вариант цены за логотип за 1-2-3 варианта, так будет проще выбрать.

Будут выбраны исполнителями ДВА или ТРИ (зависит от цены) дизайнера, чтобы получить разный "почерк" вариантов логотипов. Поэтому не переживайте, если увидите, что я с вами обсуждаю предварительные условия проекта при наличии выбранных исполнителей. Оплачу работу ВСЕМ.

Добро пожаловать в проект!

10 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранные исполнители

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
"Когда другие не могут...", Станислав может - и делает!
Работать с Еленой - значит быть уверенным на 100%, что все пройдет отлично! Новаторский подход к подборку исполнителей, точные комментарии и оплата без задержек.
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$25
2 дня
И снова спасибо за отличную работу!
Оплата как всегда мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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