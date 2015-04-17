Логотип на тему авто-спецтехники

Прилагается техзадание на логотип.

Просьба указывайте свой вариант цены за логотип за 1-2-3 варианта, так будет проще выбрать.

Будут выбраны исполнителями ДВА или ТРИ (зависит от цены) дизайнера, чтобы получить разный "почерк" вариантов логотипов. Поэтому не переживайте, если увидите, что я с вами обсуждаю предварительные условия проекта при наличии выбранных исполнителей. Оплачу работу ВСЕМ.

Добро пожаловать в проект!