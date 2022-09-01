Логотип организации

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Завершен1 заявка35 просмотров

Здравствуйте. Ознакомился с вашими работами и был впечатлен. Перейду сразу к делу. Мне нужно разработать логотип для организации. Организация называется "Аренда Торгового Оборудования", из названия почти сразу понятно что она занимается сдачей в аренду торгового оборудования: кассовые аппарата, банковские терминалы, весы, торговая мебель и прочее. Возьметесь за такую работу и если да, то приблизительно во сколько её оцениваете?

Спасибо

3 года назад
herolitik
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$30
7 дней
Escrow
Спасибо за работу, все понравилось. Все очень грамотно, профессионально, точно и быстро. Однозначно рекомендация к сотрудничеству.
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

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tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

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