Здравствуйте. Ознакомился с вашими работами и был впечатлен. Перейду сразу к делу. Мне нужно разработать логотип для организации. Организация называется "Аренда Торгового Оборудования", из названия почти сразу понятно что она занимается сдачей в аренду торгового оборудования: кассовые аппарата, банковские терминалы, весы, торговая мебель и прочее. Возьметесь за такую работу и если да, то приблизительно во сколько её оцениваете?

Спасибо