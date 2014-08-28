Логотип по автострахованию

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка114 просмотров

Нарисовать логотип. Подробности при личном общении.

11 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
$70
4 дня
Мне порекомендовали Виктора как ответственного исполнителя. Я сделала выбор и не прогадала. Нужный результат с первого попадания! Спасибо.
Только положительное впечатление от сотрудничества с Анастасией! Отличный заказчик и приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип интернет-магазина запчастей

    $150

    Здравствуйте! Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере. От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта. Логотип нам ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для школы дзюдо

    $50

    Здравствуйте! Необходим логотип для детско-юношеской спортивной школы по дзюдо. Логотип обязательно должен отражать вид спорта – содержать изображение нашего вида спорта. Логотип должен быть представлен без надписи и ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для ресторана японской кухни

    $80

    Ссылка на техническое задание: https://www.dropbox.com/sh/pd6lqnrusadwfss/AAAegiw1JZLgr_lHF1NhHl8_a?dl=0 Обратите, пожалуйста, внимание как нужно показывать результат, дан фон и образец. По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа, визитки и буклета

    $250

    Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа, визитки и буклета

    Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    Есть компания, гольф клуб, требуется разработка 5-6 вариантов логотипа + доработка логотипа в 2-3 итерации + визитки общие, визитки персональные (до 10 штук именных, после утверждения), бланк (электронный, бумажный) Сроки первых логотипов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $50

    Техническое задание по разработке логотипа и фирменного стиля для Общественной организации «Центр защиты прав женщин «Эгида» Цвета, которые рекомендуется использовать в палитре фирменных цветов: - синий, все ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад