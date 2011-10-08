Логотип сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка301 просмотр

Нужно сделать логотип сайта.

Название сайта Mango.Ru

Нужна 2 логотипа. Один: Сделать обычный логотип с названием Mango.Ru. Два: Сделать логотип со слово Beta-Mango.Ru

Фон: Я прикрепил картинку к этому сообщению. Нужно что-бы цвет фона был бежевым. Таким какой он есть на картинке.

14 лет назад
tarasmuz
Тарас 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Kostya1985
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Супер-пупер лого! Отлично сделано! Профессионально, качественно и быстро! Спасибо!
Адекватный и Пунктуальный. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Kostya1985
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад