Нужно сделать логотип сайта.

Название сайта Mango.Ru

Нужна 2 логотипа. Один: Сделать обычный логотип с названием Mango.Ru. Два: Сделать логотип со слово Beta-Mango.Ru

Фон: Я прикрепил картинку к этому сообщению. Нужно что-бы цвет фона был бежевым. Таким какой он есть на картинке.