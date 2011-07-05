Логотип сайта интернет-магазина посуды

# 1 — $ 100

Уважаемые дизайнеры!

Открываю конкурс на создание логотипа сайта интернет-магазина посуды www.top-posuda.ru.

Логотип может быть текстовым либо текст+знак.

Хочу рассмотреть варианты текстового логотипа на английском и русском языках, пока думаю, что предпочтительный вариант- название на русском языке.

Цвета логотипа должны определять цвета, используемые на сайте (пока они не определены).

Прошу внимательно просмотреть ссылки на сайты российских и западных ИМ: как правило, логотипы визуально достаточно строгие.

Вместе с представленным логотипом должен быть понятен знак, идентифицирующий сайт в избранном, закладках.

Основную информацию размещаю в прилагаемом файле.

Всем удачи.

Комментарий №1: глядя на первые работы предлагаю посмотреть на приведенные мной ссылки сайтов: логотип сайта, как правило, без рамки, расположение - "лежащий прямоугольник"... Хотя это не догма...

Уважаемые фрилансеры!

Сообщаю о продлении конурса на 1 день. Все неуспевшие разместить работы имеют шанс сделать это!