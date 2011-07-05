Логотип сайта интернет-магазина посуды

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен89 заявок3684 просмотра
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#1$100

Уважаемые дизайнеры!

Открываю конкурс на создание логотипа сайта интернет-магазина посуды www.top-posuda.ru.

Логотип может быть текстовым либо текст+знак.

Хочу рассмотреть варианты текстового логотипа на английском и русском языках, пока думаю, что предпочтительный вариант- название на русском языке.

Цвета логотипа должны определять цвета, используемые на сайте (пока они не определены).

Прошу внимательно просмотреть ссылки на сайты российских и западных ИМ: как правило, логотипы визуально достаточно строгие.

Вместе с представленным логотипом должен быть понятен знак, идентифицирующий сайт в избранном, закладках.

Основную информацию размещаю в прилагаемом файле.

Всем удачи.

Комментарий №1: глядя на первые работы предлагаю посмотреть на приведенные мной ссылки сайтов: логотип сайта, как правило, без рамки, расположение - "лежащий прямоугольник"... Хотя это не догма...

Уважаемые фрилансеры!

Сообщаю о продлении конурса на 1 день. Все неуспевшие разместить работы имеют шанс сделать это!

12 лет назад
vmb
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победитель конкурса
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
Сергей лучше всех остальных осознал то, что необходимо заказчику. Оперативно вносил технические правки по моей просьбе. Рекомендую. Сергей, спасибо. Удачи и побед в новых проектах, хороших заказчиков!
Было приятно с Владимиром работать. Достойная оплата, порядочные отношения. Спасибо. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
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