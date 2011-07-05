Логотип сайта интернет-магазина посуды

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600. Также будут поощрительные места до $10. НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры!
Открываю конкурс на создание логотипа сайта интернет-магазина посуды www.top-posuda.ru.
Логотип может быть текстовым либо текст+знак.
Хочу рассмотреть варианты текстового логотипа на английском и русском языках, пока думаю, что предпочтительный вариант- название на русском языке.
Цвета логотипа должны определять цвета, используемые на сайте (пока они не определены).
Прошу внимательно просмотреть ссылки на сайты российских и западных ИМ: как правило, логотипы визуально достаточно строгие.
Вместе с представленным логотипом должен быть понятен знак, идентифицирующий сайт в избранном, закладках.
Основную информацию размещаю в прилагаемом файле.
Всем удачи.
Комментарий №1: глядя на первые работы предлагаю посмотреть на приведенные мной ссылки сайтов: логотип сайта, как правило, без рамки, расположение - "лежащий прямоугольник"... Хотя это не догма...
Уважаемые фрилансеры!
Сообщаю о продлении конурса на 1 день. Все неуспевшие разместить работы имеют шанс сделать это!
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