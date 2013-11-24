Логотип сайта (ремонт ноутбуков)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка160 просмотров

Нужен логотип сайта по ремонту ноутбуков.

Предпочтения:

- Компания называется «Note master» или «Ноут мастер»

- Нужно минимум четыре варианта логотипа (с русским и английским написанием названия компании, а так же для светлого и темного фона сайта)

- В логотипе можно использовать рисунок ноутбука, либо обработанное фото ноута взятое из любого источника (главное что бы не ярковыраженный копипаст был)

11 лет назад
Iceman_KLD
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена отлично! Учтены все пожелания и стиль оформления сайта. Исполнитель предоставил несколько совершенно уникальных вариантов логотипа. Советую этого мастера =)
Отличный заказчик. Постановка задач лаконичная и четкая, лишних вопросов не возникает. Оплата сразу после выполнения. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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