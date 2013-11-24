Логотип сайта (ремонт ноутбуков)

Нужен логотип сайта по ремонту ноутбуков.

Предпочтения:

- Компания называется «Note master» или «Ноут мастер»

- Нужно минимум четыре варианта логотипа (с русским и английским написанием названия компании, а так же для светлого и темного фона сайта)

- В логотипе можно использовать рисунок ноутбука, либо обработанное фото ноута взятое из любого источника (главное что бы не ярковыраженный копипаст был)