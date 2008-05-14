# 1 — $

Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган.

На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru

Требования к логотипу:

Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые с белым цвета.

Требования к слогану:

В слове должно объигроваться домен, например Promising.ru - Перспектвный журнал, для перспективных мужчин (Правда не знаю грамматно ли так говорить)

Чем скорее, тем лучше... Так как работа над проектом уже началась...