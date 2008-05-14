Логотип + слоган

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт38 заявок2865 просмотров
#1$

Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган.

На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru

Требования к логотипу:

Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые с белым цвета.

Требования к слогану:

В слове должно объигроваться домен, например Promising.ru - Перспектвный журнал, для перспективных мужчин (Правда не знаю грамматно ли так говорить)

Чем скорее, тем лучше... Так как работа над проектом уже началась...

17 лет назад
Berlioza
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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