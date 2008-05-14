Требуется разработать логотип (рисунок + надпись) для сайта (подробнее ниже) Срок проведения: до 23 мая 2008 года Условия: 1. пронести через логотип идею "пчеловодство + интернет" ...
Логотип + слоган
Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган.
На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru
Требования к логотипу:
Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые с белым цвета.
Требования к слогану:
В слове должно объигроваться домен, например Promising.ru - Перспектвный журнал, для перспективных мужчин (Правда не знаю грамматно ли так говорить)
Чем скорее, тем лучше... Так как работа над проектом уже началась...
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