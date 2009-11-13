Логотип StreetUnion

Нужен красивый баннер на сайт. подробности в личке бюджет 20$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для команды по паркуру. При этом не хотелось бы видеть силуэты прыгающих людей. Это должно быть нечто простое, легко узнаваемое. Вот пример который очень нравиться http://s55.radikal.ru/i147/0911/94/6af5859f28b2.png
Хотелось бы видеть что-то в этом роде. Название команды StreetUnion. Возможен вариант StreetUnion.ru
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