Логотип StreetUnion

# 1 — $

Нужен логотип для команды по паркуру. При этом не хотелось бы видеть силуэты прыгающих людей. Это должно быть нечто простое, легко узнаваемое. Вот пример который очень нравиться http://s55.radikal.ru/i147/0911/94/6af5859f28b2.png

Хотелось бы видеть что-то в этом роде. Название команды StreetUnion. Возможен вариант StreetUnion.ru