Необходим дизайн дополнительных страниц к сайту в Figma. Требуется разработать страницы 'Цены', 'Услуги' и 'О нас'. Имеются идеи по дизайну, а также готовое текстовое и визуальное наполнение для 18 страниц. Условия и структура обсуждаются.