Необходимо разработать 3D-логотип для веб-сайта. Логотип должен быть выполнен в высоком качестве, с учетом современных дизайнерских тенденций. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.
Логотип в магазин ванной мебели
Нужно сделать логотип для магазина ванной мебели. Что бы была надпись названия магазина и иконка связанная с ним. Все должно быть в синем или голубом цвете. Пример отправлю в личные сообщения.
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