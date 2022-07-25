Логотип в магазин ванной мебели

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок221 просмотр

Нужно сделать логотип для магазина ванной мебели. Что бы была надпись названия магазина и иконка связанная с ним. Все должно быть в синем или голубом цвете. Пример отправлю в личные сообщения.

3 года назад
guest_16586710027167
3 года в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
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3 года назад
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Escrow
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