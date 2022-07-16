Добрый день уважаемые дамы и господа. Буду краток, требуется логотип, аналог картинки , что прикреплена снизу, а быть может и сверху.

Основной акцент это Одуванчик, быть может обведен в круг и т.д.

Цвета: Золото, Медь, блеск и перелив.

Фон: коричневый либо бежевый, так же перелив.

С уважением, Савелий