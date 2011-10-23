Логотип в виде хромированного автошильдика

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок230 просмотров

Задача проста до безобразия. Нужно перерисовать автомобильный шильдик с эффектом хрома.

14 лет назад
Mara-t
Марат 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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