С наступающим праздником! Имеется иконка в векторе — см. прикрепленный файл (файл .eps предоставляется). Что нужно сделать: - пациента положить более горизонтально - выпрямить ноги пациенту От ...
Логотип + визитка
Необходимо разработать логотип и визитку для информационно-поискового портала в сфере ресторанного бизнеса.
Требования к логотипу:
— Уникальность
— Полное отражение тематики сайта
— Соответствие цветовой гамме
— Читабельность в при любом размере
— Запоминающийся
Возможно увеличение бюджета, если будет представлено, что-то совсем оригинальное.
Ждем предложений, Т.З. прикреплено.
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