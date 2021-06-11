Бренд: Сам себе Сыр Род деятельности: Наборы, комплектующие, ферменты и пр. для производства сыра Портрет целевой аудитории: физические лица, фермеры Существующее или предполагаемое позиционирование: упаковки, товары Из каких элементов должен состоять ...
Логотип юридической компании
Необходимо сделать логотип коллегии адвокатов, наименование коллегии в приложении.
Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари.
В приложении два наименования, полное и сокращенное. Предпочтительно представить два варианта в одном стиле (с полным и сокращенным наименованием).
Логотип должен выглядеть серьезно, чтобы не стыдно было разместить, например, в рекламном блоке в печатном журнале.
Логотип должен вызывать следующие ассоциации: качественно, стабильно, серьезно. Классический консервативный стиль.
Цвета и т.п. - на выбор исполнителя, предпочтительны сдержанные тона в минималистическом стиле.
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