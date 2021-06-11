Логотип юридической компании

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт32 заявки1232 просмотра
#1$70
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Необходимо сделать логотип коллегии адвокатов, наименование коллегии в приложении.

Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари.

В приложении два наименования, полное и сокращенное. Предпочтительно представить два варианта в одном стиле (с полным и сокращенным наименованием).

Логотип должен выглядеть серьезно, чтобы не стыдно было разместить, например, в рекламном блоке в печатном журнале.

Логотип должен вызывать следующие ассоциации: качественно, стабильно, серьезно. Классический консервативный стиль.

Цвета и т.п. - на выбор исполнителя, предпочтительны сдержанные тона в минималистическом стиле.

4 года назад
VladimirAZ
Владимир 
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2 года назад

Победители конкурса

s_el
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2 дня назад
4 года назад
Спасибо за конкурс, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Alien7
Алина 
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Отличный конкурс. Спасибо.

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