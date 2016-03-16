Нужно обновить логотип с учетом стиля нового сайта. Подробности по запросу.
Логотип (ювелирная тематика)
Нужно нарисовать логотип. Ювелирная тематика. Все подробности — лично исполнителю.
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