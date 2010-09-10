Добрый день, нужно сделать несколько логотипов, стилистика приложена.

Если вы можете сделать в таком стиле, то прикладывайте примеры, пожалуйста.

Нужен исполнитель, который может быстро вносить комментарии, а также с отзывами.

Присылайте ваши предложения по бюджету и срокам.

При адекватности исполнителя к правкам и комментариям, а также нормальной цене и хорошем вкусе, имеются довольно частые проекты по логотипам.

П.с. бюджеты 50 дол. за полварианта предлагать бессмысленно