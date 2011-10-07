Логотипы. Персонально для Азарнова Виктора

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка191 просмотр

Создание серии логотипов для web-seo компании.

14 лет назад
Pit246
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$60
6 дней
Виктор действительно профессионал высокого класса. Все что написано в предыдущих отзывах - правда. Я в этом убедился. Сделал все очень быстро, корректировки вносились почти мгновенно. Спасибо, Виктор.
Очень хорошее впечатление от сотрудничества с Валерием! Грамотный заказчик, точно знает, что требуется, поэтому работать легко и интересно.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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