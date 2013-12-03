Результатом работы остался очень доволен. Понравилось всё - и сроки, и подход к работе, и качество. Ещё отмечу творческую инициативу - Галина предложила свой вариант, который мы в конечном итоге и приняли! Это очень ценное качество, ведь иногда сам не знаешь, что хочешь получить!