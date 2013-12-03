На скалу

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка112 просмотров

Создание логотипа проекта "На скалу". Логотип в тематике детского мероприятия. Яркие цвета, нестрогий шрифт, цветные элементы и фон.

11 лет назад
mgrokhotov
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$190
3 дня
Результатом работы остался очень доволен. Понравилось всё - и сроки, и подход к работе, и качество. Ещё отмечу творческую инициативу - Галина предложила свой вариант, который мы в конечном итоге и приняли! Это очень ценное качество, ведь иногда сам не знаешь, что хочешь получить!
Один из любимых постоянных заказчиков) Все хорошо и без вопросов.

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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