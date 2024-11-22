Нанести логотип на футболу для печати

$50
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  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок60 просмотров

Есть логотипы, нужно их как-то обыграть и нанести на футболку для дальнейшей распечатки

Отрисовка логотипов
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alextoni
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