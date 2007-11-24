Есть блог с узконаправленной тематикой - мозаика (www.blog-mosaic.ru) Нужно сделать логотип-аватару на тематику блога. Основа ИЛИ элементы лого - с эффектом объема, как лого здесь www.rumosaic.ru или Ваше предложение Размеры: Лого - 194 х 74 во вложенном файле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здача: написать от руки название "Мой рекрутер". Так чтобы было похоже на логотип. Стандартные рукописные шрифты не подойдут.
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