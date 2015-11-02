Нужен логотип для кровельной компании, компания только выходит на рынок кровельных услуг, названия: "Первая Кровельная Компания" [b]Требования к создаваемому логотипу:[/b] [list=1][*]Соответствие строительной сфере.[*]Цветовые предпочтения: синий, зеленый [*]В логотипе можно использовать следующие элементы: крыша, капелька, цифра один, название компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень простое задание.
Нужно нарисовать лого по эскизу, нарисованному ручкой на бумаге.
По сути протсо обвести в векторе добавить цвета, и подпись.
- Похожие заказы
- $44Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для интернет проекта необходимо нарисовать логотип anavoucher. Можно обыгать букву А таким образом как представлено на картинках.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Простой логотип, только буквы, может с элемент/ -ом, -ами дизайна. Что-то легкое и несложное с возможностью размещать на белом и черном фоне, а также на полутонах и с хорошей читабельностью в разных размерах. Логотип такой, чтобы ...Завершен8 лет назад
- $100
Бриф на создание логотипа: “AIR” Окончание конкурса 9 ноября 2015года Сайт: [url=http://www.air.io/]http://www.air.io/[/url] Логотип должен иметь возможность создавать “зонтичные” под- брендны. Пример: AIR Game; AIR Beauty; AIR Space; AIR child, etc. Есть ли у вас какой-то конкретный образ для ...Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать стильный логотип (WaterMark) для фотографа.Завершен8 лет назад
- $40
Доброго времени суток! Нам нужен логотип (графический, либо шрифтовой) для вышивки на шапке. Логотип должен содержать следующие надписи: Нерюнгри,либо на английском Neryungri. (дополнительно можно использовать Республика Саха (Якутия), Republic of Sakha Yakutia, 1975 (год основания города), ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется нарисовать логотип для интернет-магазина автозапчастей YULSUN (в переводе дорога к солнцу). Доп.инфо: Логотип должен быть квадратным(или с прямыми углами), чтобы его потом могли делать как значок в приложении для удобства.Завершен8 лет назад
- $55
Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске. Название для будущей парикмахерской: [u][b]EGO[/b][/u]. [b]Требования к логотипу:[/b] [list=1][*]Соответствие тематике: парикмахерская. [*]Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов. [*]Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, ...Завершен8 лет назад
- $5
Необходимо доработать логотип компании - добавить окантовку. Подробности на почту.Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт8 лет назад