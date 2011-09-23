Компоновка логотипа в приложенном изображении логотип на иврите. Если интересна работа пишите в скайп или в личку какие видете ошибки и соображения как сможете довести логотип до ума, что бы логотип был литой. Мой скайп ...
Нарисовать логотип
Необходимо нарисовать логотип согласно наброска для дизайн студии по пошиву одежды.
Набросок отсканированный прилагаю.
Жду предложений и цену.
Выбранный исполнитель
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