Нарисовать логотип

Вся информация во вложении. После неудачных сделок работаю без предоплаты. Жду ваших предложений, портфолио приветствуется. Если я в вас заинтересован - отвечаю на ваши вопросы, вы рисуете примерный вариант логотипа, если мне нравится я отправляю ...