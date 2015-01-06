Нарисовать логотип

есть старый логотип клуба Ночная Москва (с 2005 года, файл в приложении), клуб проводит ночные гонки формата челлендж (автоквест)

Участники командой на авто всю ночь гоняют по городу и выполняют различные интеллектуальные и экстремальные задания, можете погуглить чтоб быть в теме

нужен либо новый логотип либо как то обновить старый (главное чтобы зацепило).

логотип должен быть качественный, для размещения на афишах, сайте и т.д, можно несколько вариантов для наклеек на авто. сочетания названия клуба такие например: NM Club, Night Moscow Club, Стритчеллендж клуб Ночная Москва