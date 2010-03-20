Нарисовать логотип для сайта

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Завершен15 заявок264 просмотра

Нарисовать логотип для сайта.

15 лет назад
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Логотип получился стильный, как раз то, что мы хотели. Очень довольны работой Елены. Работаем с ней уже не первый раз.
Задание очень интересное, поработала с удовольствием + своевременная оплата и помощь в любых вопросах. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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