Нарисовать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок168 просмотров
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Разработать логотип для сайта qaqi.net

Сайт представляет собой отзывы о интернет магазинах с проведением "контрольных закупок".

Идея должна быть такова:

2 буквы "q" в логите должны быть глазами - якобы следит за магазинами, вычисляя мошенников.

Логотип для сайта
10 лет назад
AgamiLait
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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