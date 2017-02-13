Ребрендинг логотипа уже построенного жилого комплекса «Гагарин Плаза I» в городе Одесса. Сайт жилого комплекса — http://www.gagarinplaza.info/ Старый логотип в прикрепленных файлах. Брифинг: • смена названия «Гагарин Плаза I» на ...
Нарисовать логотип для сайта
Нужно нарисовать логотип для женского сайта и подобрать цвета для шаблона WP
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки54 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Создание логотипа линейки товаров для женщины и красоты. Нужно объединить эти два понятие в простом и понятном графическом изображении.Завершен8 лет назад
- $50
Нужно создать логотип для компании. Разработать макет и идею.Завершен8 лет назад
- $150
Добрый день! Есть заполненный клиентом бриф, нужно по нему придумать и нарисовать логотип. Это может быть либо просто обыгранное начертание текста cosmet.one, либо текст+иконка, рассматриваем оба варианта. ...Завершен8 лет назад
Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки, Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай. Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми) ...Завершен8 лет назад
Интересует разработка логотипа с последующим шагом фирменного стиля, под название предприятия - "ИНСТИТУТ УГЛЕРОДНЫХ НАНО МАТЕРИАЛОВ" и на ан. «INSTITUTEOF CARBON NANO MATERIALS»Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся Поставкасварочной и иной промышленной продукции. Логотипы которые нравятся: Бмв, мерседес, sony, audi, McDonald’s Бриф во вложении. Там подробное описание.Завершен8 лет назад
- $5
Требуется отрисовать логотип. Подробности исполнителю.Завершен8 лет назад
Требуется сделать логотип для лендинга. Тематика: копирайтинг, написание статей, продающих текстов, и т.п. Название: ФорвардЗавершен8 лет назад
Есть будущий проект. Сайт будет посвящен SEO (продвижению сайтов в интернете) Целевая аудитория - собственники и владельцы бизнесов которые хотят продвинуть свой сайт, менеджеры компаний и агентств по созданию сайтов которые заказывают продвижение ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт8 лет назад