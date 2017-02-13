Нарисовать логотип для сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки230 просмотров

Нужно нарисовать логотип для женского сайта и подобрать цвета для шаблона WP

WordPress
8 лет назад
ejeny
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nastya1345
29 лет
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$10
2 дня
Быстро и красиво. Через пару часов после одобрения исполнитель предоставил несколько вариантов логотипа, еще через час были внесены необходимые правки. Рекомендую
Хорошая заказчица, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nastya1345
29 лет
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад