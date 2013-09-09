Нарисовать логотип и визитку

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка112 просмотров
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Нарисовать логотип и визитку

ТЗ на почте.

10 лет назад
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$80
3 дня
Сотрудничаю с Тарасом уже не первый раз. Все на высшем уровне, без лишних вопросов и в короткие сроки. Очень продуктивное сотрудничество. Будем работать еще.
Сотрудничество как всегда на высоте. Характеристика: замечательный, надежный и порядочный заказчик. Спасибо вам за проект!
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