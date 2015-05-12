Для сайта bkarm.ru делаем интернет-магазин (этот сайт трогать не будем - тут, на удивление, всё ок). Нужно отрисовать логотип. Идея: уже есть логотип БК-Арматура (см. сайт bkarm.ru). Этот ...
Нарисовать логотип компании
Уважаемые фрилансеры! Очень нужно разработать дизайн логотипа для новой компании. Называется она esb-group, занимается услугами по электромонтажу, монтажу видеонаблюдения, СКС, пожарной сигнализации, Умный дом и т.д. Сайт уже в разработке и имеет следующий стиль и дизайн http://esbgroup.tmweb.ru/ Необходимо придумать что-то, чтобы вписывалось в дизайн сайта, смотрелось стильно, современно безо всяких умопомрачительных наворотов. Полет фантазии приветствуется.
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