Нарисовать логотип компании

# 1 — $ 50

Уважаемые фрилансеры! Очень нужно разработать дизайн логотипа для новой компании. Называется она esb-group, занимается услугами по электромонтажу, монтажу видеонаблюдения, СКС, пожарной сигнализации, Умный дом и т.д. Сайт уже в разработке и имеет следующий стиль и дизайн http://esbgroup.tmweb.ru/ Необходимо придумать что-то, чтобы вписывалось в дизайн сайта, смотрелось стильно, современно безо всяких умопомрачительных наворотов. Полет фантазии приветствуется.