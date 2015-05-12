Нарисовать логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен59 заявок4317 просмотров
#1$50

Уважаемые фрилансеры! Очень нужно разработать дизайн логотипа для новой компании. Называется она esb-group, занимается услугами по электромонтажу, монтажу видеонаблюдения, СКС, пожарной сигнализации, Умный дом и т.д. Сайт уже в разработке и имеет следующий стиль и дизайн http://esbgroup.tmweb.ru/ Необходимо придумать что-то, чтобы вписывалось в дизайн сайта, смотрелось стильно, современно безо всяких умопомрачительных наворотов. Полет фантазии приветствуется.

10 лет назад
Aksheril
Ирина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
#1
Из 60+ конкурсантов выбрали именно работу Александра - пожалуй, этот факт говорит сам за себя. Логотип идеально подошел для сайта. Все доработки были сделаны очень оперативно. Рекомендую.
Спасибо большое Ирине за интересный конкурс, постановка задачи отличная, оплата мгновенная. Настоятельно рекомендую Ирину как замечательного заказчика.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
#1

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