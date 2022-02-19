Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта [url=https://eco-gid.ru/]https://eco-gid.ru/[/url] Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет использоваться в рекламных целях и размещаться и на ...
Нарисовать небольшой чёрный логотип и красиво вставить в общий текст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать логотип- чёрные маленькие губы (как на фото) и органично вставить в текст компании. Примеры прикрепила
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