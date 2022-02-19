Нарисовать небольшой чёрный логотип и красиво вставить в общий текст

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок937 просмотров
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Нарисовать логотип- чёрные маленькие губы (как на фото) и органично вставить в текст компании. Примеры прикрепила

2 года назад
guest_164478200045
2 года в сервисе
Был
2 года назад