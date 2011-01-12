Нарисовать шапку для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок468 просмотров

Форум на vBulletin с установленным скаченным скином.

Задача:

Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки скина

Контакты ICQ оставляйте здесь

14 лет назад
GBuilder
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$100
3 дня
Сделал заказ деньги не получил

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад