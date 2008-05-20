Название, лого для сети отелей

Здравствуйте!

Нужно придумать НАЗВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ ОТЕЛЕЙ В Греции (туда входят отели не только 5*, но и 3*)

ЛОГОТИП ДЛЯ НИХ И СЛОГАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

Вопросы и предложения можно оставлять тут или на емейл: [email protected]

Жду ваших предложений,

С уважением, Алексей.