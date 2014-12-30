Название + логотип для кукол ручной работы

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка420 просмотров
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Нужно придумать название и разработать логотип для магазина с куклами ручной работы.

Название должно быть красивым не слишком длинным, на украинском языке.

Для лого использовать один цвет. Логотип должен быть простой, интересный, может быть просто красиво написание слова.

9 лет назад
Katalon
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$200
3 дня
Получила больше, чем ожидала!!!! Сотрудничеством довольна на 100%!!! Работать было легко и приятно, всегда на связи. Тарас уловил все пожелания по специфике названия и форме логотипа. Серьезный и ответственный подход. Рекомендую всем, кто хочет сделать качественное лого. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Илона — человек-солнышко) Было очень приятно с ней работать, а проект выполнялся с величайшим удовольствием) Побольше бы в 2015 году таких проектов, которые реально интересно делать) Спасибо еще раз, успехов! ;)
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