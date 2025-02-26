Здравствуйте.

Есть готовое изображение логотипа. Нужно объединить буквы M и N общей гранью, сделать чуть меньше. Значок над MN не нужно прорисовывать.

Вот такие сделать правки и подготовить исходники. Использоваться будет для печати.