Небольшие правки и прорисовка исходников логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок68 просмотров

Здравствуйте.

Есть готовое изображение логотипа. Нужно объединить буквы M и N общей гранью, сделать чуть меньше. Значок над MN не нужно прорисовывать.

Вот такие сделать правки и подготовить исходники. Использоваться будет для печати.

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
2 месяца назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Валентина
 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
58 отзывов
2 месяца назад
Ксения
 
40 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Артем
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
34 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
78 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
60 отзывов
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Татьяна
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
28 отзывов
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад