Требуется разработать логотип для инди-группы 'Electrobirds'. Ожидается минималистичный дизайн с фирменным шрифтом. Избегать образов фениксов, электрических разрядов и других рок-символов. Логотип должен быть легким, атмосферным и романтичным, возможно с необычным изображением птицы.
Немного изменить логотип в лучшую сторону
У одного из наших клиентов есть логотип PNG, который нам нужно немного модернизировать. Ничего сверхсложного, просто берем то, что есть, и делаем его чистым, современным и привлекательным. Это логотип специальной обработки, которая применяется к баскетбольным воротам, чтобы защитить их от ржавчины с течением времени. Клиент делает баскетбольные ворота и сделал логотип для защиты от ржавчины, но он хотел бы, чтобы он был изменен. Пожалуйста, сообщите мне в своем приложении, сколько часов вы оцениваете для этого, включая 2 ревизии. Спасибо.
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