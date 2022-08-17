У одного из наших клиентов есть логотип PNG, который нам нужно немного модернизировать. Ничего сверхсложного, просто берем то, что есть, и делаем его чистым, современным и привлекательным. Это логотип специальной обработки, которая применяется к баскетбольным воротам, чтобы защитить их от ржавчины с течением времени. Клиент делает баскетбольные ворота и сделал логотип для защиты от ржавчины, но он хотел бы, чтобы он был изменен. Пожалуйста, сообщите мне в своем приложении, сколько часов вы оцениваете для этого, включая 2 ревизии. Спасибо.