Необходим логотип для интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок340 просмотров
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Необходим логотип для интернет-магазина, ну и соответственно как логотип фирмы...

фирма: LEBOM-MOBEL

как видно, первое слово является зеркальным отражением второго.

необходимо сделать акцент именно на этом.

13 лет назад
John-Siedler
Дьяков 
50 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
13 лет назад
$50
4 дня
Быстро, учтены все пожелания, креативно, стильно. Просто супер.
Приятный в общении и адекватный заказчик. Рада была нашему сотрудничеству. Мои рекомендации Евгению!