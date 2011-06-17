Необходим логотип для интернет-магазина

Добрый день! Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п., выполненных в "ппрофессиональном" стиле. Идея: профессиональные инструменты для расчесывания, сушки и укладки волос, маникюра и педикюра, макияжа в домашних условиях для «продвинутых пользователей». Товарные ...