Необходимо создать логотип компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен103 заявки3391 просмотр
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#1$50

Компания занимается организацией различных мероприятий, в том числе выставок и фестивалей за рубежом. Техническое задание в приложении.

12 лет назад
Amade
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Rabota na 5+
Постановка задачи была составлена доступно, оплата произведена в срок, в общении проявлена коммуникабельность и внимание. Спасибо Артем...рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1