Несложная задача по лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок209 просмотров
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Открыть в eps или psd лого (есть оба варианта), дописать слово и сохранить в нескольких форматах и в 3 вариантах цвета. 150 руб.

8 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$3
1 день
Очень быстро и аккуратно! Игорь, спасибо огромное!
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