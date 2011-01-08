Разработка логотипа форума
Нужен фирменный стиль и логотип для компании
Нужен фирменный стиль логотип для компании занимаемся продажей компьютерной техники и канцелярией shop.itc72.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для сайта, посвященного милицейскому произволу (там будет собираться информация обо всех случаях произвола сотрудников МВД, эта информация будет наноситься на карту, визуализироваться и т.д.). В логотипе желательно использовать название проекта - "От ...Закрыт14 лет назад
Необходимо отрисовать логотип (сделать векторным) из имеющегося растрового изображения. Изображение простое, но нужно сделать несколько вариантов на пробу.Завершен14 лет назад
Требуется разработать логотип, и в дальнейшем фирменный стиль для молодёжной инновационной организации. Цена договорная. Возможно предоплата.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Необходимо создание двух логотипов. Для живопис.com.ua - интернет галерея живописи Для Staff Management Technologies - кадровое агенство.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать логотип для сайта банерообменной сети. Дизайн сайта см. в приаттаченном файле (1:1). Логотип должен быть прост и элегантен. Домен на котором будет располагаться сайт: 3ii.in ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для музыкальной группы. Название группы "Полный Состав". Страничка в контакте http://vkontakte.ru/club6497261. Может быть стоит кое-что послушать, чтобы понять о каком жанре идёт речь) Целевая аудитория абсолютно разношёрстная, но в основном ...Закрыт14 лет назад
Доброго времени суток, нужен логотип сайта, сроки неделя, суть логотипа будет заключаться в лампочке. т.е. нужно отрисовать мультяшную смешную лампочки с названием сайта. более подробно после выбора исполнителя. пишите номер аськи и время когда ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать логотипы банков России по след. схеме: 1. открыть сайт банка – проверить актуальность логотипа, затем на самом сайте или поисковике картинок/логотипов найти нужное изображение 2. обрезать/сохранить найденный ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Добрый вечер Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные ...Завершен14 лет назад