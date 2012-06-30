Нужен логотип

# 1 — $ 50

Прикрепил кусок верхней части неготового дизайна сайта, но там можно увидеть цвет ссылок и верхнего меню.

Хотелось бы, чтобы логотип как-то вписывался в этот стиль.

Название сайта - ITlеntа.com. Сайт будет про новости интернета, что ясно из названия.

Нужно обыграть логотип, отдельно IT и отдельно lеntа.com

Хотелось бы, чтобы логотип был ярким и красочным)). Но не забывать, что там будут серьезные новости публиковаться.

Также не забывайте, что получается логотип будет не на белом фоне, а на фоне как у верхнего меню. Нравится, как сделан логотип вордпресса, там логотип все равно получается на белом фоне на любом цвете фона.

От победителя я хочу получить файлы:

- вариант логотипа на прозрачной подложке для размещения на фоне верхнего меню;

- вариант логотипа на прозрачной подложке для размещения на белом фоне;

- исходники обоих логотипов в псд.

Присылайте сразу вариант логотип на фоне верхнего меню, чтобы было понятно, подходит или нет.