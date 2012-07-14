Нужен логотип

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Завершен22 заявки284 просмотра

Нужен логотипчик на сайт, как он должен выглядеть схематически я нарисую, от вас красиво оформить.

пишите на почту [email protected]

в скайп: smart-rv

стучитесь: 451835851

13 лет назад
amorius
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничеством с Тарасом остался доволен - сразу уловил идею чего я хочу от дизайна лого, работал оперативно, в общей сложности за один день я получил готовый результат. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Оплата сразу же по окончании проекта. Постоянно на связи. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад