Нужен логотип

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Завершен39 заявок287 просмотров

Нужен логотип для этого сайта.

http://po-kofeyku.ru/

по-кофейку.рф

Спасибо!

+ Есть потребность в смене слайдов на том же сайте. Но это после сможем обсудить.

12 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Очень доволен работой Дениса! Улавливает желания с полуслова. Ему удается читать мысли) Логотип сделал качественно и в Срок. Большое ему за это спасибо!
Спасибо Никите за интересный проект. Четко поставленное задание, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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